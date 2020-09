Oltre a EMUI 11 e ad HarmonyOS 2.0, Huawei lancia oggi HMS 5.0 mentre annuncia buone nuove anche per Huawei HiCar, la propria piattaforma alternativa ad Android Auto e Apple CarPlay. Facciamo un passo per volta e scopriamo insieme tutte le novità emerse.

Le novità di HMS Core 5.0

A distanza di circa due mesi dal lancio della versione HMS Core 5.0 per sviluppatori, Huawei presenta a livello globale la quinta versione dei suoi servizi mobili con alcune novità che riguardano diversi aspetti cruciali, fra cui la possibilità di connettere AppGallery a Huawei Cloud.

Si va dalla questione pagamenti, ora disponibile in più di 170 Paesi e regioni e utilizzabili con oltre 60 vettori globali, a Huawei Ads, che permette agli sviluppatori di monetizzare al meglio il traffico globale, con la possibilità di implementare la pubblicità nelle app in vario modo (in overlay, nello sfondo, eccetera).

Migliorati anche il motore di ricerca, presente in più di 50 lingue, quello dedicato alla navigazione, ora aperto agli sviluppatori globali, e al Map Engine che, a distanza di un anno dal rilascio, viene fornito con 11 funzionalità ottimizzate, con Huawei che mira a coprire al più presto ambienti interni ed esterni.

A questi servizi di base, come noto, HMS Core 5.0 include tanti altri kit come l’AR Engine, il Computer Graphics Kit, Scene Kit, Accelerate Kit, Image Kit e WidePlay DRM, per la protezione del copyright per le app di musica e intrattenimento.

Supporto in crescita per Huawei HiCar

Per quanto riguarda Huawei HiCar, la piattaforma auto della casa di Shenzhen svelata al pubblico poco più di un anno fa, emerge dalla Huawei Developer Conference 2020, l’attuale supporto per oltre 20 case automobilistiche.

A renderlo noto è Yu Chengdong, CEO del reparto consumer business, nonché direttore esecutivo di Huawei, che tiene a sottolineare inoltre il futuro ampliamento del bacino di auto supportate.

Attualmente Huawei HiCar è attivo su circa 150 automobili, ma l’obiettivo per il 2021 è ragguardevole: rendere il software auto disponibile su ben 5 milioni di automobili.

In copertina: Huawei P40 Pro+