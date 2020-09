Diventa decisamente più intelligente il sistema di download di Google Chrome per Android, con una nuova funzione in fase di rollout. Va detto che l’attivazione sembra essere riservata a pochi utenti ma con un piccolo intervento potete abilitarla anche sul vostro smartphone, a patto di avere la versione più recente del browser di Google.

Grazie alla nuova feature è possibile pianificare il download dei file grazie a una finestra pop-up che apparirà prima dell’inizio dell’operazione. Avete trovato un file che vi serve ma preferireste scaricarlo solo una volta collegati alla rete WiFi di casa? Oppure siete a casa di amici e non volete approfittare della rete altrui, preferendo procedere all’operazione in un secondo momento?

Potrete scegliere se procedere immediatamente al download, attendere la connessione a una qualsiasi rete WiFi o posticipare il download, inserendo data e ora in cui effettuare la procedura. Come detto in apertura la funzione non sembra essere attiva per tutti nella versione stabile, per cui è necessario ricorrere alle impostazioni di Chrome per l’abilitazione.

Vi basta dunque scrivere chrome://flags nella barra degli indirizzi e cercare il termine download. A questo punto vi basterà cercare le voci “Enable download Later”e “Show Download later dialog on WiFi”. Quest’ultima è opzionale e serve per mostrare la finestra di dialogo anche se connessi alla rete WiFi. Abilitate una o entrambe le flag e riavviate il browser come richiesto.

Ora potete provare a scaricare un qualsiasi file e vi comparirà la finestra mostrata in precedenza. Potete impostare una scelta predefinita, spuntando la casella in basso “Non chiedere più” o lasciare che ogni volta Chrome vi chieda come procedere.