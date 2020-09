TIM Steel SIM Pro è la nuova proposta operator attack dell’operatore italiano: a meno di cambiamenti dell’ultim’ora, l’offerta sarà disponibile a partire dal 13 settembre 2020 e andrà a prendere il posto dell’attuale TIM Supreme New. Scopriamo soglie, prezzi e chi potrà attivarla.

Arriva TIM Steel SIM Pro: ecco soglie e prezzi

TIM Steel SIM Pro prenderà il posto di TIM Supreme New, un’offerta dedicata ai clienti di alcuni operatori che offre minuti illimitati e 50 giga di traffico dati fino a 150 Mbps (75 Mbps in upload) a 5,99 euro al mese. Al costo di 2 euro in più, l’opzione TIM Star consente di salire a 70 giga, per un totale di 7,99 euro al mese. TIM Steel SIM Pro offre praticamente le stesse cose: di base ci sono 50 giga di traffico, ai quali si aggiungeranno automaticamente gli altri 20 entro qualche giorno dall’attivazione.

La nuova offerta TIM include infatti minuti illimitati di chiamate verso tutti e 70 giga di traffico dati in 4G al prezzo di 7,99 euro al mese. Compresi nel costo mensile i servizi LoSai e ChiamaOra e il piano base TIM Base e Chat (per chattare senza limiti nelle app di messaggistica più popolari). Per quanto riguarda il roaming in Unione Europea, TIM Steel SIM Pro mette a disposizione 5 giga al mese e le chiamate.

Chi può attivare TIM Steel SIM Pro

Trattandosi di un’offerta operator attack, TIM Steel SIM Pro sarà attivabile dal 13 settembre 2020 solo dai clienti provenienti da Iliad, PosteMobile, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Italia, Plintron Italia, Withu, Green ICN, NV Mobile, Intermatica, Spusu, NTMobile, Rabona, Noitel ed Enegan. La nuova proposta sarà disponibile nei negozi TIM e andrà a sostituire l’attuale TIM Supreme New, ancora attivabile per qualche giorno.

Leggi anche: migliori offerte telefoniche