Nella serata di ieri Google ha rilasciato ufficialmente Android 11 per gli smartphone della famiglia Pixel e tra gli OEM in prima linea per il rilascio della nuova major release in versione beta non poteva mancare OnePlus (affiancato da OPPO, Xiaomi e Realme): giusto questa mattina vi abbiamo segnalato la OxygenOS 11 beta per OnePlus 8/8 Pro.

Dall’analisi di questa prima release sono emerse non solo le novità introdotte da OnePlus, ma anche alcuni indizi interessanti in ottica futura.

OxygenOS 11 beta: video 8K 960 fps

Per quanto riguarda la funzione di registrazione video alla risoluzione 8K a 960 fps, il team di XDA ha analizzato l’app OnePlus Camera e scovato le seguenti nuove stringhe.

<string name="action_item_video_1080p_960fps">1080P 960FPS</string>

<string name="action_item_video_4k_120fps">4K 120FPS</string>

<string name="action_item_video_4k_240fps">4K 240FPS</string>

<string name="action_item_video_4k_480fps">4K 480FPS</string>

<string name="action_item_video_4k_960fps">4K 960FPS</string>

<string name="action_item_video_8k">8K 30FPS</string>

<string name="action_item_video_8k_120fps">8K 120FPS</string>

<string name="action_item_video_8k_240fps">8K 240FPS</string>

<string name="action_item_video_8k_480fps">8K 480FPS</string>

<string name="action_item_video_8k_60fps">8K 60FPS</string>

<string name="action_item_video_8k_960fps">8K 960FPS</string>

Esse suggeriscono che il produttore cinese sta lavorando per implementare questa feature esclusiva, verosimilmente per i soli modelli di punta. Resta poco chiaro come OnePlus sia riuscita a raggiungere un simile risultato con le risorse hardware attualmente disponibili: l’ISP Spectra 480 della Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 865 usata su OnePlus 8/8 Pro supporta i 960 fps solo fino ai 720p e non si spinge oltre per scongiurare problemi di surriscaldamento. Lo stesso ISP nativamente non è in grado di processare tutti i frame che sarebbero necessari per i 960 fps alle risoluzioni 8K, 4K e neppure 1080p e supporta la registrazione video 8K al massimo a 30fps. Non si può quindi escludere che si tratti di una feature in preparazione in vista dei SoC della prossima generazione.

OnePlus Buds Z e OnePlus 8T

Il secondo indizio riguarda le non ancora annunciate OnePlus Buds Z: il Senior Member di XDA Some_Random_Username ha avvistato il nome in questione in /vendor/etc/dolby/dax-default.xml:

<tuning name="oneplus_bluetooth_BudsZ" endpoint_type="headphone" mono_device="false" tuned_rate="48000" orientation="2" output_channels="2">

Il profilo è separato da quello delle OnePlus Buds che già conosciamo, pertanto dovrebbe trattarsi di un nuovo modello di cuffie true wireless non ancora ufficialmente esistenti, magari più economiche rispetto alle Buds standard. In questo si potrebbe immaginare un lancio al fianco di OnePlus 8T, ma si tratta di una mera speculazione.

A proposito del nuovo smartphone in arrivo, va detto che c’è stato un piccolo cambiamento nell’app OnePlus Settings: il render di OnePlus 8T (“oneplus_8t.webp“) precedentemente avvistato è sparito. Al suo posto è comparso un nuovo file denominato “oneplus_kebab.webp“, che però riporta allo stesso render di OnePlus 8. La stessa app suggerisce anche l’esistenza di due varianti del device, “kebab” e “kebabt”, destinate rispettivamente a Canada e India la prima e USA la seconda.

OnePlus, in una recente intervista, aveva provveduto a spiegare alcune delle scelte dietro alla nuova OxygenOS 11 che avevano già fatto storcere il naso ai puristi della ROM. Voi che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.