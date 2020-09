Come probabilmente saprete, ieri sera Google ha rilasciato Android 11, e l’ultima versione del robottino ha iniziato a farsi vedere in beta su alcuni smartphone non-Pixel: tra questi OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro, che possono già contare sulla Open Beta 1 di OxygenOS 11. Proprio da quest’ultima “deriva” la nuova OnePlus Notes 4.0.0, che potete già provare in anteprima.

Ecco la nuova app OnePlus Notes di OxygenOS 11

Dopo le nuove app Galleria e Meteo della OxygenOS 11 basata su Android 11, ecco che da oggi è disponibile in anteprima sul Google Play Store la versione aggiornata di OnePlus Notes. Quest’ultima può contare su alcuni elementi tipici dell’ultima major release OnePlus, come lo spostamento di parti dell’interfaccia in modo da favorire l’uso a una mano degli ampi display attuali.

Come potete vedere negli screenshot qui sotto, l’app OnePlus Notes offre due opzioni di visualizzazione, una che organizza le note come un elenco e una che le mostra in modo più completo, più in stile Google Keep. Il pulsante per aggiungere nuove note è posizionato in basso a destra e spicca grazie alla vivace colorazione gialla, mentre le opzioni e il tasto cerca rimangono a portata di dito, appena sopra la metà dello schermo.

Come installare la nuova OnePlus Notes

Se volete provare la nuova OnePlus Notes sul vostro smartphone potete scaricare gratuitamente la versione in anteprima sul Google Play Store, seguendo il badge in fondo. Essendo in fase di sviluppo, non sono da escludere eventuali bug o malfunzionamenti, quindi vi invitiamo a tenerne conto prima dell’installazione. Naturalmente l’app è compatibile solo con alcuni dispositivi a marchio OnePlus.

