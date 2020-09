Google Calendar sta ricevendo una funzionalità per la gestione combinata dei profili di lavoro e personali, mentre Android potrebbe presto permettere di impostare il volume degli assistenti vocali in modo indipendente.

Gestione multi profilo in Google Calendar

I profili di lavoro in Android consentono di tenere separato il lavoro dalla vita personale isolando tutte le app e le informazioni sull’account sincronizzate dal profilo personale, tuttavia Google Calendar non supporta la sincronizzazione del calendario tra più profili, costringendo gli utenti a controllare l’app calendario in ogni profilo.

Per ovviare a questa scomodità, dopo mesi di test Google ha aggiunto il supporto per la visibilità tra i profili su Google Calendar in Android 10.

Google Calendar consentirà presto alle persone di vedere gli eventi personali nel loro calendario di lavoro, aiutandoli a pianificare meglio tutti gli impegni durante la giornata, ma gli eventi del calendario personale rimarranno archiviati privatamente sul dispositivo nel file personale e saranno invisibili sia ai colleghi che all’infrastruttura IT.

Sembra che questa funzionalità multi profilo non sarà limitata alle sole app calendario, ma al momento Google non ha condiviso informazioni in merito alle tempistiche per il rilascio della feature.

Volume indipendente per gli assistenti vocali

Android permette di regolare separatamente il volume per contenuti multimediali, notifiche e allarmi, ma il codice AOSP di Android 11 suggerisce che Google sta considerando di aggiungere un controllo del volume dedicato agli assistenti vocali e non solo a Google Assistant.

Un membro di XDA ha notato la nuova voce “AUDIO_STREAM_ASSISTANT” descritta come una funzionalità che consentirebbe agli assistenti virtuali di mantenere il proprio livello di volume quando si regola il volume dell’audio multimediale.

Questa feature potrebbe essere utile ma anche dar luogo a inconvenienti, ad esempio quando si abbassa il volume dei contenuti multimediali in pubblico e ci si dimentica di abbassare anche quello dell’assistente vocale.

Dato che questa modifica è sincronizzata con l’ultima build AOSP ma non è attiva su Android 11, è possibile che l’opzione sia ancora allo stadio iniziale, quindi potrebbe essere accantonata per la prossima versione di Android o Pixel feature drop, come anche finire nel cestino.