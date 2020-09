I possessori di OnePlus 7T Pro amanti del modding saranno felici di sapere che la LineageOS, una delle ROM maggiormente seguite e aggiornate, è arrivata ufficialmente in versione 17.1 anche per il dispositivo del produttore cinese.

OnePlus 7T Pro è il top di gamma dell’azienda lanciato nella seconda metà dello scorso anno, predecessore dei più recenti OnePlus 8 e 8 Pro e che potrebbe non vedere un successore diretto, in quanto secondo alcune indiscrezioni quest’anno non vedremo un OnePlus 8T Pro.

Per questo motivo può soltanto far piacere vedere l’arrivo in versione ufficiale di una delle ROM più amate nel panorama del modding, che renderà sicuramente più longevo il dispositivo anche per coloro che vogliano mantenere un look più simile ai Google Pixel, vista la deriva che la OxygenOS sembra stia prendendo con Android 11.

La LineageOS 17.1 è basata su Android 10 e l’arrivo in versione ufficiale anche su OnePlus 7T Pro (nome in codice hotdog) apre la strada anche alle future iterazioni del robottino verde, come appunto il recente rilasciato Android 11.

Potete scaricare la ROM e procedere con l’installazione sul vostro dispositivo tramite questo indirizzo.