Mi Health è un’app per la salute e il fitness lanciata da Xiaomi a luglio 2019 con alcune funzionalità come il monitoraggio dei passi, del sonno del ciclo mestruale. Con MIUI 12 Xiaomi ha introdotto miglioramenti per il contapassi, nuove funzionalità di monitoraggio del sonno e un promemoria per i sedentari, mentre ora Xiaomi sta aggiungendo anche il monitoraggio della frequenza cardiaca.

Novità nell’app Mi Health 2.7.4

L’ultimo aggiornamento alla versione 2.7.4 dell’app Mi Health introduce la nuova funzione di monitoraggio della frequenza cardiaca tramite la fotocamera dello smartphone. La funzionalità è accessibile toccando il relativo pulsante nell’angolo in basso a destra e basterà coprire completamente la fotocamera e il flash del dispositivo con un dito fino al termine del rilevamento, dopodiché l’app chiederà di selezionare il proprio stato fisico corrente tra generale, riposo e post-esercizio.

Il rapporto includerà la frequenza cardiaca e una barra colorata che evidenzia se la frequenza cardiaca è lenta, normale o veloce, mentre la dashboard mostrerà tutti i dati sulla frequenza cardiaca raccolti in un determinato periodo di tempo.

Come aggiornare l’app Mi Health

Il supporto per il monitoraggio della frequenza cardiaca è in roll out con la versione 2.7.4 dell’app Mi Health e dovrebbe raggiungere gli smartphone Xiaomi nei prossimi giorni.