Google sembra aver avviato un nuovo test limitato a un numero ristretto di utenti, che stanno visualizzando alcune notifiche nella lock screen legate a Google Assistant. Le notifiche sono silenziate e vengono visualizzate esclusivamente con lo schermo bloccato.

La notifica contiene due scorciatoie per altrettanti comandi di Google Assistant e l’aspetto può risultare disallineato in alcuni casi, soprattutto con alcune implementazioni personalizzate della modalità scura. Come si nota dalle schermate sottostanti, i comandi permettono di impostare un timer, riprodurre musica, impostare sveglie, ricevere le ultime notizie e molto altro.

L’aspetto sembra variare a seconda del produttore dello smartphone e in alcune implementazioni della modalità scusa, One UI di Samsung su tutte, le scritte risultano illeggibili. A quanto pare comunque si tratta di un primo test e Google continuerà lo sviluppo grazie anche ai feedback raccolti dagli utenti.

Google Assistant diventa dunque sempre più importante nelle strategie di Google e le tante novità di cui vi abbiamo raccontato negli ultimi mesi lo testimoniano. Peccato solo che in alcuni casi il lavoro sia stato raffazzonato e approssimativo, colpa forse di diversi punti di vista tra i dirigenti di Google.

Fateci sapere nel box dei commenti se avete iniziato a ricevere questo tipo di notifiche e se le trovate in qualche modo utili o interessanti.