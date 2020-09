Un nuovo brevetto registrato da Xiaomi ci offre l’opportunità di scoprire un progetto a cui il colosso cinese sta lavorando per un suo prossimo smartphone.

Il brevetto in questione, presentato alla fine dello scorso anno presso il CNIPA (China National Intellectual Property Administration), riguarda uno smartphone dotato di due fotocamere con sistema a scomparsa che possono essere usate sia per gli scatti frontali che per quelli posteriori.

Il design del nuovo brevetto di Xiaomi

A caratterizzare il device pensato da Xiaomi vi sono uno schermo piatto e con cornici ai lati ridotte ai minimi termini, due fotocamere pop-up oblique posizionate nella parte alta della scocca e con sensori che puntano sia sul davanti che sul retro (in pratica, i sensori sono complessivamente quattro) e un flash LED sulla parte posteriore:

Sul lato destro del telefono si trovano dei pulsanti fisici (molto probabilmente per volume e accensione/spegnimento), in basso vi è una porta USB Type-C ed è presente anche un doppio altoparlante.

Sicuramente si tratta di una soluzione interessante e che garantirebbe al produttore di dotare il device di un design “full screen”. Non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali da Xiaomi per scoprire se da tale brevetto “nascerà” uno smartphone effettivamente destinato alla commercializzazione.