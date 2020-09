All’indomani della presentazione di POCO X3 NFC, il brand cinese ha annunciato oggi un nuovo entry level, POCO M2, disponibile al momento sul mercato indiano. Ottimo prezzo, batteria ben dimensionata e una scheda tecnica niente male. Ecco POCO M2 nel dettaglio.

Caratteristiche tecniche di POCO M2

Realizzato sulla base tecnica di Redmi 9 Prime, POCO M2 è un entry level che strizza l’occhio alla fascia media grazie a caratteristiche davvero niente male. Lo testimonia lo schermo LCD FullHD+ (1080 x 2340) da 6,53 pollici, con notch a goccia per alloggiare la fotocamera frontale, protetto da Gorilla Glass 3.

A gestire le operazioni troviamo un chipset MediaTek Helio G80, con CPU octa core a 2 GHz e GPU Mali-G52 MC2, affiancato da 6 GB di RAM LPDDR4x e 64 o 128 GB di memoria interna, di tipo eMMC 5.1, che può essere espansa con microSD fino a 512 GB.

Quattro le fotocamere posteriori, con sensore principale da 13 megapixel (f/2.2), ultra grandangolare (FoV 118 gradi) da 8 megapixel (f/2.2), sensore di profondità da 2 megapixel e sensore macro (4 centimetri) da 5 megapixel (f/2.4). Nella parte frontale invece troviamo un sensore da 8 megapixel (f/2.0).

Integrato nel blocco fotocamera è presente anche un tradizionale lettore di impronte digitali e non manca un sensore a infrarossi nella parte superiore, utile anche per controllare la TV di casa.

La connettività include dual 4G/VoLTE, WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5, GPX, GLONASS e connettore USB Type-C. Oltre al collegamento con un computer quest’ultimo consente la ricarica della batteria da ben 5.000 mAh, con tecnologia a 18 watt.

Da sottolineare inoltre la presenza di una presa da 3,5 mm per le cuffie, della radio FM e speaker lineari.

Design di POCO M2

Il design di POCO M2 non è certo dei più innovativi, con una parte frontale decisamente anonima. Nella parte posteriore è interessante l’idea di integrare il lettore di impronte nel blocco fotocamera al centro della cover, con il piccolo sensore di profondità collocato lateralmente insieme al flash LED.

Sottili, nel complesso, le cornici laterali e superiore, più pronunciata, ma comunque ridotta, quella superiore. Da notare la resistenza agli schizzi d’acqua grazie alla nano copertura P2i, che permette allo smartphone di sopravvivere anche a contatti rapidi con l’acqua.

Nella media, almeno per i modelli del 2020, peso e dimensioni: 163,3 x 77 x 9,1 millimetri e 198 grammi di peso.

Software e funzioni di POCO M2

POCO M2 utilizza ovviamente Android 10, sul quale gira MIUI 11, l’interfaccia personalizzata sviluppata da Xiaomi, brand che sta di fatto alle spalle di POCO. È previsto l’aggiornamento, nel corso delle prossime settimane, a MIUI 12. Le funzionalità sono quelle che conosciamo da tempo, con ottimizzazioni ai consumi e alla fotocamera, applicazioni personalizzate e specifiche per il mercato indiano.

Prezzo e disponibilità di POCO M2

POCO M2 sarà in vendita in India a partire dal 15 settembre nelle colorazioni Brick Red, Pitch Black e Slate Blue. Il prezzo per la versione 6-64 GB è di 10.999 rupie, circa 139 euro, mentre il modello 6-128 GB è in vendita a 12.499 rupie, circa 158 euro.