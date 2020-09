Come anticipato nei giorni scorsi Xiaomi ha annunciato oggi in India due smart TV della serie Xiaomi Mi TV 4A Horizon Edition. Si tratta di TV con schermi da 32 e 43 pollici, entrambe con risoluzione HD/FullHD e cornico minimali. Scopriamo tutti i dettagli, inclusi prezzi e disponibilità nel Paese asiatico.

Specifiche tecniche di Xiaomi Mi TV 4A Horizon Edition 32″

La più piccola ed economica delle nuove smart TV Xiaomi può contare su uno schermo HD (1366 x 768 pixel) da 32 pollici, con angolo di visuale di 178 gradi, rapporto screen-to-body del 93% e un pannello con tempo di risposta di 6,5 millisecondi.

All’interno troviamo un chipset con CPU quad core a 1,5 GHz e GPU ARM Mali-450 MP3, assistito da 1 GB di RAM e 8 GB di memoria interna. Sufficiente la connettività, con WiFi 802.11 b/g/n a 2.4 GHz, Bluetooth 4.2, 3 porte HDMI (1 di tipo ARC), porta AV, 2 USB 2.0, Ethernet e S/PDIF.

Per quanto riguarda l’audio sono a disposizione due speaker da 10 watt ciascuno con supporto allo standard DTS-HD.

Specifiche tecniche di Xiaomi Mi TV 4A Horizon Edition 43″

Xiaomi Mi TV 4A Horizon Edition 43″ utilizza uno schermo FullHD (1920 x 1080 pixel) da 43 pollici con angolo di visuale di 178 gradi, rapporto screen-to-body del 95% e tempo di risposta dinamico di 6,5 millisecondi.

La dotazione tecnica è sostanzialmente identica al modello da 32 pollici, con un chipset Amlogic dotato di CPU quad core (Cortex-A53) a 1,5GHz e GPU Mali-450 MP#, con 1 GB di RAM DDR4 e 8 GB di memoria interna di tipo eMMC 5.1. La connettività include WiFi 802.11 b/g/n a 2.4 GHz, Bluetooth 4.2, 3 HDMI (1 di tipo ARC), AV, 2 USB 2.0, Ethernet e S/PDIF.

L’audio è di buona qualità grazie ai due speaker stereo d 10 watt ciascuno con supporto allo standard DTS-HD.

Design di Xiaomi Mi TV 4A Horizon Edition 32″/43″

A differenza degli altri modelli della linea Mi TV 4A, la nuova linea Horizon Edition può contare su cornici laterali quasi inesistenti e su una cornice inferiore molto ridotta. In questo modo, come si evince dalle caratteristiche tecniche, il rapporto screen-to-body è particolarmente elevato.

In questo modo l’esperienza visiva è decisamente immersiva a consente di godersi i contenuti multimediali in maniera molto più avvincente, senza distrazioni. Sono presenti due piedini per collocare la TV su un piano orizzontale ma è possibile anche fissarla al muro per trasformarla, quasi, in un quadro che diventa complemento di arredo.

Software e funzioni di Xiaomi Mi TV 4A Horizon Edition 32″/43″

La nuova gamma Xiaomi Mi TV 4A Horizon Edition utilizza PatchWall, l’interfaccia personalizzata del produttore cinese basata su Android. Grazie al deep learning è in grado di consigliare i contenuti a disposizione provenienti da oltre venti diversi partner con 16 diverse lingue.

Molto utile la funzione Mi Quick Wake che permette di riprendere la visione di un film, uno spettacolo o una serie TV in soli 5 secondi, ripartendo da dove era stata interrotta. Da segnalare inoltre la presenza del supporto Chromecast integrato, di Google Assistant e della funzione Data Saver per ridurre il consumo di traffico Internet.

Sono supportati gli standard di decodifica H.265, H.264, Real, MPEG1/2/4 per la massima versatilità anche sotto questo punto di vista.

Prezzi e disponibilità di Xiaomi Mi TV 4A Horizon Edition 32″/43″

Xiaomi Mi TV 4A Horizon Edition 32 pollici sarà in vendita in Cina a partire dall’11 settembre al prezzo di 13.499 rupie, circa 170 euro, su Mi.com, Flipkart e nei negozi Mi Home.

Xiaomi Mi TV 4A Horizon Edition 43 pollici sarà disponibile su Mi.com, Amazon.in e nei negozi Mi Home dal 15 settembre a 22.999 rupie, circa 290 euro.