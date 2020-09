Huawei e Motorola hanno annunciato oggi due nuovi smartphone, destinati a battagliare nella fascia media del mercato. Huawei Y9a è sostanzialmente una versione modificata di Huawei Enjoy 20 Plus 5G, mentre Motorola Moto G9 Plus va ad ampliare l’offerta della serie Moto G9. Andiamo senza indugio a scoprire maggiori dettagli sui due dispositivi.

Caratteristiche tecniche di Huawei Y9a

Huawei Y9a utilizza uno schermo IPS FullHD+ (1080 x 2400 pixel) da 6,63 pollici privo di fori o interruzioni, visto che la fotocamera frontale è alloggiata in un modulo pop-up. Niente connettività 5G, a differenza del “cugino” Enjoy 20 Plus, vista la presenza di un SoC MediaTek Helio G80 con CPU octa core a 2 GHZ e GPU Mali-G52 MC2.

Sono inoltre presenti 6/8 GB di RAMP LPDDR4x e 128 GB di memoria interna di tipo UFS 2.1, con la possibilità di espandere la capacità con NMCard, il formato proprietario sviluppato dal colosso cinese. Il comparto fotografico può contare su un sensore frontale da 16 megapixel e su una quadrupla fotocamera posteriore.

Al sensore principale da 64 megapixel sono abbinati un sensore da 8 megapixel con lente ultra grandangolare da 120 gradi, un sensore di profondità da 2 megapixel e un sensore macro sempre da 2 megapixel.

Niente male la connettività, con 4G/LTE, WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5.1, GPS, presa da 3,5 mm per le cuffie, USB Type-C. La batteria ha una capacità di 4.,200 mAh e supporta la ricarica rapida a 40 watt. Tale funzione è però disponibile solo in Medio Oriente, Africa e in alcuni Paesi asiatici. Nel resto del mondo invece sarà disponibile solamente la ricarica a 22,5 watt.

Design di Huawei Y9a

Come già detto il design di Huawei Y9a è molto simile a quello di Huawei Enjoy 20 Plus 5G, con la fotocamera posteriore racchiusa in un elemento circolare. In questo caso però il flash LED è posizionato un alto a sinistra, vista la presenza di quattro sensori fotografici.

La parte frontale è occupata quasi esclusivamente dallo schermo, con cornici sottili e nessun foro. La fotocamera frontale infatti è di tipo pop-up e viene estratta solamente all’occorrenza. Le dimensioni dello schermo influiscono ovviamente sulle misure finali che sono di 163,5 x 76,5 x 8,95 mm per un peso di 197 grammi. Niente di esagerato quindi e in linea con le più recenti produzioni di altri brand.

Il lettore di impronte digitali è integrato nel pulsante di accensione/sblocco, posto sul frame laterale.

Software e funzioni di Huawei Y9a

Huawei Y9a utilizza Android 10 sul quale gira l’interfaccia personalizzata EMUI 10.1 con gli Huawei Mobile Services (HMS). Ancora una volta dunque, a causa del ban imposto dagli USA, non troviamo i servizi Google, degnamente sostituiti dalla suite Huawei che include, tra le altre app, anche AppStore per scaricare le più importanti applicazioni per il proprio smartphone.

Caratteristiche tecniche di Motorola Moto G9 Plus

Motorola Moto G9 Plus adotta uno schermo più grande della versione Play, come lascia intendere il nome. Utilizza infatti uno schermo FullHD+ (1080 x 2400 pixel) da 6,81 pollici con punch hole per alloggiare la fotocamera frontale e frequenza di refresh standard, a 60 Hz.

Sotto alla scocca, protetta da vetro su entrambi i lati, trova posto una Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 730, con CPU octa core a 2.2 GHz e GPU Adreno 618. Sono presenti 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile con microSD.

La connettività è di buon livello, con 4G/LTE, WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5.0, GPS e connettore USB Type-C. La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida.

Il comparto fotografico può contare su un sensore frontale da 16 megapixel e su una quadrupla fotocamera. Al momento Motorola ha comunicato solamente i dettagli del sensore principale, da 64 megapixel, mentre non ci sono informazioni sui sensori aggiuntivi, che sono comunque un ultra grandangolare, un macro e un sensore di profondità.

Design di Motorola Moto G9 Plus

L’enorme display da 6,81 pollici di Motorola Moto G9 Plus influisce ovviamente sulle dimensioni che risultano tutt’altro che contenute. Lo smartphone misura infatti 169,98 x 78,1 x 9,69 millimetri, con un peso di ben 223 grammi. Ne risente dunque l’ergonomia e l’uso con una sola mano è sostanzialmente improponibile.

Il lettore di impronte è collocato sul frame laterale, integrato nel pulsante di accensione/sblocco, la fotocamera frontale trova posto in un foro collocato in alto a sinistra del display. La fotocamera posteriore è invece contenuta in un modulo rettangolare, con i quattro sensori disposti a U rovesciata insieme al flash LED.

Software e funzioni di Motorola Moto G9 Plus

Motorola Moto G9 Plus utilizza Android 10 in versione sostanzialmente stock, senza particolari personalizzazioni. Sono ovviamente presente i consueti aiuti per quanto riguarda la fotografia, con una modalità notturna e le consuete ottimizzazioni per il riconoscimento automatico delle scene.

Non mancano gli interventi software per massimizzare l’autonomia che, grazie alla batteria da ben 5.000 mAh permette di coprire senza alcun problema due giorni di utilizzo, anche particolarmente intenso. La ricarica rapida consente in ogni caso di avere lo smartphone pronto nel volgere di breve tempo.

Prezzi e disponibilità di Huawei Y9a e Motorola Moto G9 Plus

Huawei Y9a sarà distribuito globalmente ma al momento non ci sono indicazioni relative a prezzi e disponibilità. Tre le colorazioni disponibili, Space Silver, Sakura Pink e Midnight Black.

Motorola Moto G9 Plus sarà disponibile nel mese di settembre al prezzo indicativo di 235 euro, nelle colorazioni Rose Gold e Blue.