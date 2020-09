ho. Mobile sta proponendo un super cambio di offerta ad alcuni clienti

ho. Mobile, operatore mobile virtuale di VEI S.r.l. (una società del gruppo Vodafone), sta portando avanti una nuova iniziativa promozionale rivolta ad alcuni già clienti: un cambio di offerta a condizioni estremamente interessanti.

ho. Mobile: cambio offerta con minuti, SMS e 100 GB a 8,99 euro

Entrando nel merito di questa nuova iniziativa, il target è rappresentato dai già clienti ho. Mobile e si tratta principalmente di coloro i quali abbiano attivato l’offerta operator attack da 5,99 euro al mese (con 70 GB, minuti e SMS illimitati).

La proposta consiste in un cambio offerta verso ho. 8,99, la quale comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico dati in 4G.

Chiaramente i clienti rientranti nel target hanno già attiva un’offerta particolarmente ricca di contenuti, soprattutto alla luce del costo mensile praticamente irrisorio. Il cambio di offerta verso la ho. 8,99 farà sicuramente gola ai clienti più assetati di traffico dati, i quali otterranno 30 GB in più al mese in ragione di una maggiorazione del costo mensile di 3 euro.

Per scoprire la disponibilità del cambio offerta in questione, i clienti ho. Mobile non devono fare altro che aprire l’app ufficiale, entrare nella sezione “La Mia Offerta“: in basso dovrebbe comparire la voce “Cambia Offerta”.

Non è escluso che la stessa offerta venga segnalata da una notifica dell’app ho. Mobile. Ovviamente, dal momento che si tratta di un’offerta dalla disponibilità limitata ad un target specifico, potranno attivarla soltanto coloro che la vedranno segnalata in uno dei modi citati.

Avete ricevuto anche voi la proposta di passaggio a questa nuova offerta ho. Mobile? Fatecelo sapere nel box dei commenti.

