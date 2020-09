Dopo una lunga attesa, all’inizio di agosto è stato finalmente ufficializzato Google Pixel 4a, il nuovo medio gamma del colosso di Mountain View destinato a raccogliere l’eredità di Google Pixel 3a.

Fino a ottobre Google Pixel 4a non verrà spedito in molte parti del mondo, tuttavia Google sta promuovendo il suo ultimo smartphone di fascia media nel Regno Unito distribuendo omaggi contenenti il dispositivo e altre chicche.

La scorsa settimana un informatore di Android Police ha ricevuto un pacco sorpresa da Google il quale conteneva lo smartphone Pixel 4a e degli stuzzichini in una speciale confezione regalo.

Google mantiene alto l’hype dei fan in UK

Oltre al dispositivo, all’interno della confezione di Google Pixel 4a c’era il necessario per un aperitivo a base di dolci e una bevanda rigorosamente analcolica, oltre a un cartoncino da piegare per formare uno stand per lo smartphone e a un volantino che incoraggia i fortunati destinatari a menzionare nei loro tweet celebrativi che Google Pixel 4a è stato inviato come regalo da Google includendo gli hashtag #FreeGift e #Pixel4a.

Previous Next Fullscreen

Al fortunato fan è stato sufficiente elogiare il rapporto qualità/prezzo di Pixel 4a in risposta a un tweet all’inizio di agosto, al quale Google ha replicato chiedendogli il suo indirizzo. La scorsa settimana il sostenitore ha ricevuto la scatola omaggio, come accaduto anche ad altri fortunati.

Queste unità Pixel 4a arrivano circa un mese prima che il dispositivo sarà in vendita nel Regno Unito e forse è un modo con cui Google vuole mantenere alto l’hype dei fan durante questa lunga attesa.

Sfortunatamente, lodare Google Pixel 4a adesso non avrà più lo stesso effetto, in quanto la generosità di Google è scaduta il mese scorso. Lo smartphone sarà disponibile all’acquisto sul Google Store a partire dal primo ottobre 2020 nella colorazione Just Black.

Da non perdere: Migliori smartphone Google: ecco quali Pixel comprare a settembre 2020