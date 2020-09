Sarà la Huawei Developer Conference 2020, che prenderà il via giovedì 10 settembre, il palcoscenico in cui sarà annunciata EMUI 11, la nuova versione dell’interfaccia personalizzata basata su Android che caratterizza da sempre gli smartphone del colosso cinese.

La nuova EMUI sarà presentata proprio giovedì 10 settembre, come conferma un teaser pubblicato oggi dalla stessa Huawei su Weibo, nota piattaforma social cinese. Nell’immagine è possibile leggere il messaggio introduttivo “Aggiungi ali all’immaginazione, gli smartphone non sono solo smartphone, cos’altro possono essere?“.

Un indizio legato a novità importanti dunque, che fanno pensare al supporto multipiattaforma da parte di EMUI 11. L’immagine mostra uno smartphone che tiene per mano diversi dispositivi, tra cui un frigorifero, un condizionatore, un forno, un condizionatore e altro, lasciando intendere che ci sarà un sistema ancora più intuitivo di gestire i dispositivi della smart home.

Wang Chenglu, presidente del software di Huawei, afferma che lo stile e il design di EMUI 11 saranno molto differenti da EMUI 10. Un particolare occhi di riguardo sarà inoltre riservato alla gestione delle tecnologie distribuite, indispensabili per continuare a far crescere un ecosistema che potrebbe diventare ancora più uniforme con l’introduzione delle prossime versioni di HarmonyOS, il sistema operativo che alla lunga potrebbe finire per sostituire Android all’interno degli smartphone Huawei.