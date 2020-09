Si è ormai chiusa la stagione delle vacanze estive ed è il momento per tutti di tornare al lavoro. eBay lancia una nuova iniziativa, “Back to Work” celebrare in qualche modo l’evento con un nuovo coupon da utilizzare per gli acquisti necessari a ripartire.

Il nuovo codice sconto è valido dalle 9:00 di oggi e fino alle 23:59 di domenica 13 settembre. Grazie al coupon potrete ottenere uno sconto immediato del 5% su tutti i vostri acquisti effettuati in una delle categorie incluse nella promozione, con uno sconto massimo ottenibile di 100 euro.

Va sottolineato che la spesa minima per poter utilizzare lo sconto è di 30 euro e che ogni singolo utente potrà utilizzare per ben 3 volte il coupon, per un risparmio ancora più interessante. Vediamo ora alcune offerte, legate al mondo degli smartphone, sulle quali potete applicare lo sconto PITSET205.

Smartphone in offerta su eBay

Queste, ovviamente, sono solo alcune delle possibilità di sfruttare il nuovo coupon PITSET205 di eBay, utilizzabile 3 volte e che vi permette di ottenere un risparmio immediato del 5%, con uno sconto massimo di 100 euro. Altre offerte relative agli smartphone sono a vostra disposizione nella pagina speciale, raggiungibile al link sottostante.

