Baby Laser Tag è un gioco in realtà aumentata basato su The Boys, la serie originale Amazon Prime Video, in cui dovrete smantellare una cospirazione globale combattendo i supereroi corrotti con i poteri laser di un bambino.

Ispirato a una scena della prima stagione, sarete impegnati a sopravvivere a ondate infinite di attacchi usando la vista ai raggi del laser per respingere i Supes, A-Train, The Deep, Translucent, Black Noir, Queen Maeve, Homelander e Stormfront.

Baby Laser Tag è il gioco AR di The Boys

Il gioco di azione offre la possibilità di tuffarsi nei segreti dello show e di immergersi ancora di più nella seconda stagione di The Boys iniziata il 4 settembre.

Baby Laser Tag è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app e chiede le autorizzazioni per l’accesso alla fotocamera e a foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovate il trailer e il badge per raggiungere la pagina del gioco nel Play Store di Google. Per l’installazione è necessario Android 9 Pie o versioni successive e un dispositivo che supporti le funzionalità AR.