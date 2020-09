Un nuovo report conferma che in Italia non possiamo lamentarci delle tariffe del settore della telefonia mobile, almeno se si va a fare un confronto con la media di quelle applicate negli altri Paesi del Vecchio Continente.

Stando a quanto emerge dallo studio di Point Topic, infatti, nel secondo trimestre del 2020 il costo medio di un abbonamento mensile 4G o 5G è stato pari a 17,27 dollari in Italia, prima in questa speciale classifica che ha visto posizionarsi alle sue spalle Polonia, Romania e Belgio, tutti con un costo medio di oltre i 20 dollari.

Telefonia mobile, la classifica europea

Fanalino di coda di questa classifica è stata la Grecia, ove il costo medio mensile di un abbonamento è pari a 73,26 dollari.

Per tale studio sono state prese in considerazione le 800 tariffe di tutti i principali fornitori di banda larga mobile dei 27 Paesi dell’Unione Europea, oltre Regno Unito, Norvegia e Svizzera e come unità di misura è stato scelto il dollaro per consentire un confronto più semplice.

Diverso è il discorso se si prende in considerazione il costo medio per giga, in quanto è l’Olanda tra i sei mercati maturi scelti per lo studio a fornire il miglior rapporto qualità/prezzo:

Olanda 0,20 dollari/giga

Italia 0,23 dollari/giga

Svezia 0,26 dollari/giga

Regno Unito 0,30 dollari/giga

Francia 0,90 dollari/giga

Germania 3,36 dollari/giga

