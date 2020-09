Nelle scorse ore sono emerse in Rete nuove anticipazioni relative a due smartphone che saranno presto lanciati sul mercato: parliamo di LG K52 e di Sony Xperia 5 II.

Iniziando dallo smartphone di LG, Evan Blass ha pubblicato due immagini rendering che ci mostrano quello che dovrebbe essere il suo aspetto, caratterizzato da un ampio display da 6,6 pollici con foro per la fotocamera frontale e una quadrupla fotocamera posteriore.

Tra le altre sue feature vi dovrebbero essere una batteria da 4.000 mAh e due colorazioni (bianca e blu). Probabilmente LG K52 sarà lanciato nelle prossime settimane ad un prezzo aggressivo. Staremo a vedere.

Sony Xperia 5 II punta sulla multimedialità

Sempre Evan Blass ha pubblicato un video promo dedicato a Sony Xperia 5 II, contenuto che si sofferma sui punti di forza del nuovo smartphone del produttore nipponico.

Basta un rapido sguardo per capire che lo smartphone in questione sarà dedicato a chi è alla ricerca di un device che non trascuri la multimedialità: comparto imaging (con chicche come la tecnologia eye-tracking in tempo reale, un sistema di autofocus continuo e la registrazione 4K HDR a 120 fps), musica, videogame e riproduzione di video dovrebbero essere gli aspetti più interessanti di Sony Xperia 5 II.

Tra le sue feature non mancheranno un processore Qualcomm Snapdragon 865. l’ingresso jack audio da 3,5 mm, i codec DSEE e LDAC, altoparlanti stereo frontali e un display OLED con refresh rate a 120 Hz.

Appuntamento al 17 settembre per il lancio ufficiale.