Il team di sviluppatori di Google Chrome ha “promosso” la versione 86 di questo popolare browser al Canale Beta, mettendo così le sue novità a disposizione di una più ampia platea di utenti.

Le novità di Google Chrome 86 Beta

Tra le novità troviamo una modifica per le notifiche che avvisano che una password è stata rubata con l’introduzione di un nuovo tasto “Cambia password” (che porterà l’utente alla pagina dedicata con un solo click). Tale feature è già supportata da vari siti, come Twitter, WordPress.com, Spotify e Postmates.

Un’altra novità è rappresentata dall’implementazione diffusa di Native File System API, soluzione in virtù della quale una pagina web può far apparire una finestra di dialogo per la selezione di file, con la quale è possibile selezionare un file, un gruppo di file o un’intera cartella. I siti potranno vedere solo i file selezionati specificatamente e potranno salvare le modifiche a quei file solo se viene concessa l’autorizzazione.

Tra le altre novità vi sono l’introduzione su Android di Backward-Forward Cache (il flag da abilitare è enabling #back-forward-cache), la disponibilità come flag di WebCodecs API e la possibilità per la Clipboard API asincrona di effettuare il copia e incolla di HTML dagli Appunti.

Come scaricare la nuova versione del browser

La release 86.0.4240.16 Beta è disponibile su APK Mirror o sul Play Store: