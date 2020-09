Il fondatore e CEO di Xiaomi Lei Jun ha recentemente condiviso un video in cui mostra una panoramica dello Xiaomi Lab, un luogo in cui 1.800 smartphone sono sottoposti a continui test, inoltre un render e le specifiche complete di Mi TV Horizon Edition trapelano prima del lancio ufficiale.

Xiaomi Lab

Xiaomi Lab testa 200 smartphone per un mese in modo continuativo prima di renderli disponibili sul mercato. Gli smartphone vengono sottoposti a un test prolungato per garantire stabilità ed eliminare eventuali problemi che potrebbero emergere dopo lunghi periodi di utilizzo.

Secondo Lei Jun, l’innovazione è produttività e la qualità è la linfa vitale, in quanto l’innovazione è ciò che porta al successo iniziale, ma la qualità e la gestione della garanzia sono altrettanto importanti, inoltre il top manager ribadisce che l’azienda intende conquistare il mondo con prodotti di qualità.

Redmi Note 7, il primo smartphone lanciato dopo l’indipendenza della società controllata, è un ottimo esempio della filosofia di Xiaomi. Il dispositivo è arrivato sul mercato con una garanzia di 18 mesi, cosa inaudita nel settore, e grazie all’attenzione dell’azienda per la qualità, il dispositivo ha venduto 20 milioni di unità in soli sette mesi.

Trapelano render e specifiche complete di Mi TV Horizon Edition

La scorsa settimana Xiaomi ha annunciato il lancio di Mi TV Horizon Edition programmato in India il prossimo 7 settembre, ma è già trapelato un render accompagnato dalle specifiche complete del prodotto grazie al noto leaker Ishan Agarwal.

Secondo il leaker, la prossima smart TV di Xioami sarà dotata di un normale pannello LCD retroilluminato a LED 1080p (FHD) da 43 pollici con cornici sottili e sarà alimentata da un processore Cortex-A53 (probabilmente un chip Amlogic) abbinato a 1 GB di RAM e 8 GB di memoria interna.

La TV verrà fornita con 3 porte HDMI, una delle quali dovrebbe essere compatibile con Audio Return Channel, 2 porte USB Type-A, Ethernet e jack per cuffie da 3,5 mm.

Mi TV Horizon Edition eseguirà Android TV basato su Android 9 Pie con PatchWall launcher e integrerà Chromecast, Google Assistant e Google Data Saver, mentre gli altoparlanti da 20 W supportano solo DTS-HD e nessun Dolby Audio come gli altri televisori dell’azienda e dei concorrenti. Per sapere il prezzo e la disponibilità bisognerà aspettare fino al 7 settembre.