Il team di WhatsApp ha rivelato di avere scoperto sei vulnerabilità precedentemente sconosciute e che fortunatamente ora è riuscito a risolvere.

Stando a quanto reso noto dagli sviluppatori, cinque delle sei vulnerabilità sono state risolte nello stesso giorno in cui sono state scoperte mentre per la sesta sono serviti un paio di giorni.

A dire del team di WhatsApp, alcuni bug potrebbero essere stati attivati ​​da remoto ma non sono state trovate prove di hacker che abbiano sfruttato attivamente le vulnerabilità.

Il nuovo sito di WhatsApp sulla sicurezza

Le informazioni su queste vulnerabilità e sulle prossime potranno essere trovate sul nuovo sito dedicato alla sicurezza, lanciato come parte degli sforzi dell’azienda per essere più trasparente sulle vulnerabilità che colpiscono l’app di messaggistica e in risposta ai feedback degli utenti.

La nuova dashboard si aggiornerà mensilmente (o anche prima nel caso in cui deve avvisare gli utenti di un attacco attivo) e metterà a disposizione pure un archivio dei CVE passati risalenti fino al 2018.

A dire del team dell’app di messaggistica, questa risorsa ha lo scopo di aiutare la più ampia comunità tecnologica a beneficiare degli ultimi progressi raggiunti nel settore della sicurezza.