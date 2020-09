Vodafone Back Together propone anche acquisti a rate da 1,99 euro al mese

Se poco fa vi abbiamo parlato del nuovo regalo settimanale di Vodafone Happy Friday, torniamo adesso a parlare del noto operatore con riferimento alla promozione Vodafone Back Together, che permette di acquistare numerosi smartphone, tablet e accessori, anche optando per il pagamento a rate.

Vodafone Back Together: anche a rate

Nella giornata di ieri vi avevamo presentato la promozione Vodafone Back Together, lanciata da Vodafone a partire dal mese di settembre. In quel caso ci eravamo concentrati esclusivamente sulla lista di smartphone, tablet e altri accessori tech acquistabili con pagamento in un’unica soluzione.

In realtà, i clienti possono scegliere anche di abbinare alla Vodafone Back Together il servizio Telefono Facile o Telefono No Problem (TNP), optando dunque per il pagamento con formula rateizzata. In tutti i casi è richiesto un contributo di attivazione di 9,99 euro per i nuovi clienti, mentre per i già clienti c’è una maggiorazione di 10 euro.

Detto che, salvo cambiamenti o eventuali proroghe, la promo rimarrà disponibile fino alla fine del mese soltanto presso i punti vendita aderenti, va puntualizzato che le condizioni variano a seconda che si tratti di nuovi o già clienti Vodafone.

Smartphone e accessori a rate per i nuovi clienti

Per quanto riguarda i prodotti acquistabili a rate dai nuovi clienti Vodafone, ecco gli smartphone disponibili e le relative condizioni:

TCL 5G viene proposto a 4,99 euro al mese per 30 mesi con le offerte Infinito; 6,99 euro al mese per 30 mesi con Vodafone Red; 7,99 euro al mese con le offerte Vodafone Easy, Shake, Facile, Junior, Family +; 8,99 euro al mese con le offerte C’all Global, Special e altre offerte ricaricabili. In caso di acquisto con addebito su conto corrente bancario, è previsto un anticipo di 49,99 euro.

Huawei P40 Lite 5G viene proposto a 4,99 euro al mese per 30 mesi con le offerte Infinito; 6,99 euro al mese per 30 mesi con Vodafone Red; 7,99 euro al mese con le offerte Vodafone Easy, Shake, Facile, Junior, Family +; 8,99 euro al mese con le offerte C’all Global, Special e altre offerte ricaricabili. In caso di acquisto con addebito su conto corrente bancario, è previsto un anticipo di 69,99 euro.

Motorola Moto G 5G Plus viene proposto a 4,99 euro al mese per 30 mesi con le offerte Infinito; 6,99 euro al mese per 30 mesi con Vodafone Red; 7,99 euro al mese con le offerte Vodafone Easy, Shake, Facile, Junior, Family +; 8,99 euro al mese con le offerte C’all Global, Special e altre offerte ricaricabili. In caso di acquisto con addebito su conto corrente bancario, è previsto un anticipo di 49,99 euro.

OPPO Find X2 Lite viene proposto a 5,99 euro al mese per 30 mesi con le offerte Infinito; 7,99 euro al mese per 30 mesi con Vodafone Red; 9,99 euro al mese con le offerte Vodafone Easy, Shake, Facile, Junior, Family +; 10,99 euro al mese con le offerte C’all Global, Special e altre offerte ricaricabili. In caso di acquisto con addebito su conto corrente bancario, è previsto un anticipo di 69,99 euro.

Samsung Galaxy S20 5G può essere acquistato in 30 rate da 22,99 euro con Vodafone Red; 30 rate da 23,99 euro con Vodafone Easy, Shake, Facile, Junior, Family + e da 24,99 euro con C’all Global, Special e altre offerte ricaricabili.

Apple iPhone 11 128 GB può essere acquistato in 30 rate da 23,99 euro con Vodafone Red; 30 rate da 24,99 euro con Vodafone Easy, Shake, Facile, Junior, Family + e da 25,99 euro con C’all Global, Special e altre offerte ricaricabili.

Passando ai tablet:

Samsung Galaxy Tab A viene proposto a 7 euro al mese per 30 mesi con 9,99 euro di anticipo;

Apple iPad 10.2 è acquistabile a 13 euro al mese per 30 mesi con 89,99 euro di anticipo.

Infine gli accessori:

Smartphone e accessori a rate per i già clienti

Nell’ambito di Vodafone Back Together, anche i già clienti possono acquistare smartphone, tablet e accessori con pagamento a rate e senza anticipo (con possibilità di attivare Vodafone Prova Infinito). Ecco alcune soluzioni previste: