Il team di OnePlus ha rilasciato un’applicazione dedicata alle sue cuffie true wireless, ossia l’app OnePlus Buds, che al momento pare essere disponibile soltanto per gli smartphone di questo produttore.

Gli utenti si ribellano all’app OnePlus Buds

Gli sviluppatori di OnePlus hanno deciso di includere tale app nell’ultimo firmware, installandola così a prescindere dalla volontà degli utenti e tale scelta non è stata apprezzata da tanti di essi, così come testimoniano le varie recensioni negative lasciate sul Google Play Store.

Qualcosa di simile, peraltro, è avvenuta ad inizio anno quando Google ha forzato l’installazione dell’app Pixel Buds.

Del resto, diversi utenti OnePlus nelle ultime settimane hanno già mostrato segni di insofferenza per l’app Facebook pre-installata (e che non può essere rimossa) e per alcune delle modifiche apportate di recente all’interfaccia utente.

Ricordiamo che le cuffie OnePlus Buds sono state lanciate a luglio ad un prezzo aggressivo (pari a 89 euro) se si considera la dotazione tecnica che possono vantare.

L’app OnePlus Buds può essere scaricata (soltanto sugli smartphone di questo produttore) dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

