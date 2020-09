Buone notizie per gli appassionati di gaming: un nuovo emulatore di Nintendo Switch per Android è apparso online e pare che funzioni bene anche se ci sono alcune importanti premesse da fare e requisiti da rispettare.

Il team che lavora a questo progetto pare abbia usato il codice di un altro emulatore (vi sono evidenti problemi di licenza), sul sito dedicato parte del testo è ancora in cinese (il resto è tradotto in inglese con evidenti errori) e per usare l’emulatore è necessario creare un account e accedere.

Vi sono anche dei requisiti hardware da soddisfare: è necessario utilizzare un controller specifico che costa 99,99 dollari (è molto simile al controller Joycons di Nintendo Switch) e per un funzionamento ottimale è richiesto uno smartphone con un procesore Qualcomm top di gamma (Qualcomm Snapdragon 855/855+/ 865/865+).

Un nuovo emulatore di Nintendo Switch con tante potenzialità

Fatte tali premesse, bisogna riconoscere che l’emulatore sembra funzionare piuttosto bene, come testimonia il seguente video realizzato da Taki Udon (che l’ha testato con Realme X50 Pro 5G):

Allo stato attuale tale emulatore (di cui non riportiamo il nome per i problemi legati al codice di cui vi abbiamo detto sopra) vanta la compatibilità con 81 titoli, anche se 73 di essi causano crash o consentono solo di accedere al menu.

La speranza è che vengano risolti i problemi relativi alla licenza del codice e che venga fatta chiarezza sul controller necessario per potere sfruttare questo emulatore, che pare avere le potenzialità per riuscire a conquistare tanti utenti.