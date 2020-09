Una nuova indagine condotta da Altroconsumo che ha coinvolto oltre 28.000 persone ci svela quali sono gli operatori telefonici che possono vantare il maggiore numero di clienti soddisfatti: si tratta di ho. Mobile e CoopVoce.

Stando a tale report, questi due operatori virtuali sono riusciti a distanziare colossi del calibro di Vodafone, TIM e WINDTRE.

Questi i criteri utilizzati per l’indagine di Altroconsumo:

scala da 50 a 100

punteggio tra 50 e 64 -> soddisfazione media

punteggio tra 65 e 74 -> soddisfazione buona

punteggio tra 75 e 100 -> soddisfazione ottima

I risultati di ho. Mobile e CoopVoce

Ebbene, ho. Mobile è riuscito ad ottenere il punteggio più alto nella Soddisfazione Globale (ossia 82), nelle telefonate (84) e nella Soddisfazione Internet (78).

Subito dietro si posiziona CoopVoce, forte di 82 punti nella Soddisfazione Globale, 84 punti in quella relativa alle telefonate e 76 punti per quanto riguarda Internet.

Al terzo posto troviamo Iliad, con 77 punti nella Soddisfazione Globale, 79 punti in quella relativa alle telefonate e 73 punti per quanto riguarda Internet.

Per arrivare ai tre principali operatori bisogna scorrere la classifica fino all’ottavo posto per Vodafone, all’undicesimo per TIM e al dodicesimo per WINDTRE. Un dato su cui probabilmente questi operatori dovranno riflettere.

