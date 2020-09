Un nuovo rapporto di Strategy Analytics mette nero su bianco quanto il mercato dei dispositivi di streaming e dei TV sia estremamente frammentanto. Degli oltre 1.1 miliardi di dispositivi presenti sul mercato, il 14% di essi appartiene a Samsung, il 12% a Sony, l’8% a LG e via di HiSense, TCL e Amazon al 5%.

Android TV non incide nel mercato TV

Tizen si presenta come la piattaforma più utilizzata nel mercato dei TV (12%), seguito subito dopo dopo da WebOS (7%) e Roku OS(5%). Nonostante gli enormi sforzi fatti da Google con Android TV e Chromecast, le soluzioni realizzate dal gigante di Mountain View non riescono ad intaccare un mercato molto importante ma evidentemente legato a meccaniche che premiano soluzioni di altre marche.

Fa specie notare come il 49% dei TV presenti sul mercato sia munito di un OS non meglio specificato; si tratta di una platea di utenti, di diversi milioni di dispositivi, che potrebbero essere intercettati dalle piattaforme Google ma che invece per qualche ragione virano verso altre soluzioni (possibilmente smart TV Samsung).

Cosa può fare Google per risolvere questo problema? Google Sabrina (o Google Chromecast 4) potrebbe fornire la giusta spinta all’azienda per aggredire questo mercato, soprattutto considerando il probabile prezzo aggressivo e l’integrazione out-of-the-box con Android TV, ma forse Big G deve prendere in considerazioni altre strade per essere competitiva in un mercato che a malapena si accorge della sua esistenza.