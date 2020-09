WINDTRE, uno dei maggiori operatori nazionali di telefonia fissa e mobile, si prepara a mettere in atto una nuova tornata di rimodulazioni (rectius modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali): le comunicazioni sono già in arrivo, ma le modifiche avverranno a scaglioni e ci sono delle prime indicazioni sul periodo di riferimento.

Rimodulazioni: le date di riferimento

La notizia non è esattamente nuova: lo scorso 19 agosto vi avevamo segnalato le imminenti rimodulazioni relative a SIM prepagate e tariffe a consumo e nuovi dettagli, con particolare riferimento ai significativi aumenti di costo in arrivo, erano emersi nei giorni scorsi.

Se in un primo momento erano emerse comunicazioni che indicavano il 23 settembre 2020 come data di inizio delle suddette modifiche contrattuali, il quadro si fa adesso più particolareggiato: le rimodulazioni avverranno a scaglioni e infatti ad alcuni clienti è stata indicata la data del 28 settembre, ad altri ancora quella del 5 ottobre. Le comunicazioni che fanno riferimento a quest’ultima data sono in arrivo già da ieri, 2 settembre 2020.

Ecco un esempio delle comunicazioni in arrivo ai clienti interessati dalle modifiche contrattuali in discorso:

«Modifiche contratto: dal 5/10 la tua offerta cambia. Costo 4E/mese con traffico incluso di pari importo, chiamate Naz a 29Ec/min no scatto/risp e tariff a sec, SMS 29Ec, 1GB a 99Ec/giorno. Recesso senza costi da web, Racc. A/R, PEC, 159, negozi o cambio operatore fino al giorno prima della variazione. Maggiori info sul sito WINDTRE menu WINDTRE Informa».

Una comunicazione analoga viene riportata anche sulla pagina ufficiale di WINDTRE Informa e da questa si apprende un ulteriore dettaglio: le rimodulazioni riguarderanno anche i clienti dell’ex brand Tre Italia.

Disattivazioni

Come detto, ci saranno anche delle disattivazioni. In particolare, le offerte che usciranno di scena e verranno sostituite dalla nuova tariffa saranno: Ricaricati con 3, Promo 9000, 5 Forever, Summer Power, promo SMS giornaliera, Gente di 3 Offerta Attivazione, Duetto San Valentino, tutte le Naviga 3, Welcome to Italy, Top Time, tutte le Free Time, Insieme, No Distance, Europe Pass, World Pass, Super SMS, VideoNoi, Ric Mia&Tua Sempre, tutte le X-Series, tutte le International 3, Notti di 3, 3Eurotariff, Internet Pass, Opzione Pupillo Everyday, tutte le Bonus Internet, tutte le Tua, tutte le Raddoppia la Ricarica, tutte le Voce e video, tutte le ALL-IN International, 100 GIGA mensile, 100 GIGA Super, 5 GIGA per te, tutte le tariffe Super, le agevolazioni per le chiamate internazionali di Super 0 mondo e le promozioni che prevedono bonus di traffico in omaggio.

Alla luce di ciò, tutti i bonus di credito o traffico promozionale già maturati scadranno dalla decorrenza della modifica. Anche i servizi Ricarica Facile e Ricarica Always On non saranno più disponibili.

Per maggiori dettagli, vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale WINDTRE Informa, alla sezione “Modifica Condizioni di Contratto telefonia mobile”, dove trovate tutte le informazioni del caso alle voci “Informativa riservata ai clienti con offerta mobile prepagata a partire dal 23 settembre 2020” e “Informativa riservata ai clienti con offerta mobile prepagata dal 5 ottobre 2020“.

