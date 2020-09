La maggior parte degli smartphone vengono commercializzati con una scelta piuttosto vasta di colorazioni. Alcuni, addirittura, vedono una particolare lavorazione della cover posteriore in grado di riflettere la luce e creare così dei simpatici giochi di luce, il tutto per far mutare (nel limite del possibile) la colorazione originale.

Si può decidere la velocità di cambio colore

E se vi dicessimo che esiste uno smartphone munito di cover posteriore in grado di scolorire? Ice Universe, leaker piuttosto famoso e spesso citato nelle nostre pagine, ha pubblicato su Twitter un breve video in cui viene ripreso uno smartphone la cui cover posteriore cambia colore.

A mobile phone brand is developing a mobile phone with a discoloration rear case, which can adjust the speed of discoloration. Maybe the smart phone will only have one color in the future: discoloration pic.twitter.com/kSg5NSD0tL — Ice universe (@UniverseIce) September 3, 2020

Il leaker sottolinea che è possibile modulare la velocità con cui il pannello posteriore si scolorisce, ma non ha comunicato a quale compagnia faccia riferimento il prototipo in questione. Mishaal Rahman di XDA ritiene possibile che lo smartphone sfrutti una tecnologia che abbiamo già visto in funzione qualche mese fa su OnePlus Concept One.

Stiamo ovviamente parlando del vetro elettrocromico che permette di regolare l’opacità del pannello. Possibile si tratti di un nuovo smartphone OnePlus? Difficile a dirsi, soprattutto considerato che si tratta di un prototipo che forse non verrà mai rilasciato sul mercato.

Cosa ne pensate di questo smartphone? Vi piacerebbe avere la possibilità di controllare via software la colorazione della cover posteriore?