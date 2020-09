Ad IFA 2020 Qualcomm ha svelato alcune importanti novità per quanto riguarda lo sviluppo di soluzioni (chip) per il 5G e per la tecnologia di cancellazione attiva del rumore all’interno di cuffie true wireless.

Il 5G in arrivo su Snapdragon serie 4

Dopo l’arrivo del supporto alla connettività di quinta generazione sulla fascia alta e medio alta del mercato degli smartphone Android, il colosso statunitense ha svelato i suoi piani per quanto riguarda l’arrivo del 5G anche su smartphone ancora più economici.

Infatti, a partire dal Q1 2021, i chip Snapdragon serie 4 saranno accompagnati da un modem 5G in grado di offrire l’accesso alla rete ad altissima velocità a più di 3,5 miliardi di persone. Cristiano Amon, Presidente di Qualcomm, annuncia che “Qualcomm continua a spianare la strada alla commercializzazione del 5G su larga scala e si prevede che l’espansione del 5G nella nostra serie Snapdragon 4 riguarderà le regioni che attualmente hanno circa 3,5 miliardi di utenti su smartphone. La piattaforma mobile 5G della serie Snapdragon 4 è progettata per superare le aspettative per il segmento del mercato di massa, offrendo un assortimento di funzionalità prevalentemente di livello medio e alto a un pubblico più ampio. Manterremo la promessa di rendere il 5G accessibile a tutti gli utenti di smartphone“.

È ancora presto per sapere quali saranno gli OEM che sfrutteranno le feature offerte dalla serie 4 di processori Snapdragon, ma è lecito presupporre che Xiaomi, OPPO, Motorola e altre aziende faranno a gara per offrire il 5G su smartphone molto economici.

ANC migliorato per le cuffie true wireless

Il mercato delle cuffie true wireless ruota attorno ad una feature estremamente richiesta dagli utenti: la cancellazione attiva del rumore (ANC). In queste ore il colosso statunitense ha svelato alcune novità circa Adaptive ANC, una soluzione offerta agli OEM che sono alla ricerca di una tecnologia ANC indipendente dalla posizione delle cuffie nelle orecchie.

Ad oggi, infatti, la cancellazione attiva del rumor dipende da come le cuffie si posizionano all’interno delle orecchie; con Adaptive ANC si punta ad offrire un’alta qualità del suono e la cancellazione attiva del rumor indipendentemente da quanto le cuffie siano ben posizionate all’interno delle orecchie.

James Chapman, vice presidente e direttore generale del ramo voce, musica e wearable di Qualcomm, indica come “A volte può essere difficile per gli OEM fornire prestazioni ANC costanti perché gli auricolari non avranno sempre la stessa vestibilità o saranno posizionati nell’orecchio nello stesso modo e anche il modo che il luogo in cui un consumatore utilizza questi dispositivi possono variare notevolmente. Abbiamo progettato il nostro Adaptive ANC per aiutare i clienti a fornire livelli di prestazioni costanti e un suono eccezionale per il maggior numero possibile di consumatori“.

Adaptive ANC di Qualcomm è stato sviluppando offrendo la cancellazione attiva del rumore durante le chiamate, ascoltando musica o attivando l’assistente vocale, senza alcun tipo di interruzioni. La soluzione svelata da Qualcomm è disponibile da subito e si aggiunge al modulo Qualcomm QCC514x Bluetooth Audio.