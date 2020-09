Gli smartphone OnePlus sono famosi per il loro ottimo rapporto qualità/prezzo, da sempre il fiore all’occhiello della strategia dell’azienda cinese che ha fatto del motto “flagship killer” la sua bandiera. Fra le tante qualità dei device OnePlus, il software è certamente l’aspetto più apprezzato dagli utenti, soprattutto per via del suo aspetto stock ed estremamente fluido.

OxygenOS 11 è il futuro dell’azienda

L’arrivo di OxygenOS 11 ha però stravolto le carte in tavola, svelando un cambio epocale di design che, a detta di molti, si è scostato molto dal suo aspetto stock forse strizzando un po’ troppo l’occhio alla One UI di Samsung. I colleghi di Android Authority hanno avuto modo di intervistare Sam Twist, Senior Product Manager di OnePlus, e scoprire così quali sono state le decisioni che hanno spinto l’azienda a cambiare completamente le carte in tavola.

In riferimento al termine “stock” quando ci si riferisce al design del software Android e di OnePlus, Twist sottolinea che “Google non utilizza [Android] stock, ma bensì sviluppano su Android stock per i dispositivi Pixel”. Il software di OnePlus può essere così indicato molto simile ad Android stock, ma in realtà lo è molto di più per quanto riguarda il codice sorgente che non per il suo aspetto.

Per Twist Android stock non è stato sviluppato o ottimizzato per dispositivi muniti di grandi display, ormai presenti sulla stragrande maggioranza degli smartphone Android e ovviamente anche dei device OnePlus. Uno dei concetti chiave di OxygenOS 11 è quello di rendere l’interfaccia semplice da utilizzare anche con una mano – ecco il perché del grande cambiamento del design dell’applicazione Galleria.

Come sempre le scelte stilistiche di OnePlus sono in costante mutamente secondo la volontà della user base e dei feedback che riceverà nel corso dei prossimi mesi. Essendo una realtà piccola rispetto a multinazionali del calibro di Samsung, OnePlus si può permettere un’agilità e una rapidità di azione nel design del software che altre aziende non hanno.

Cosa ne pensate del nuovo design di OxygenOS 11? Lo trovate un passo in avanti rispetto alla precedente versione o preferite OxygenOS 10?

