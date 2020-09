La storia si ripete. Il rollout della One UI 2.1 per Samsung Galaxy Note 10 Lite era partito dalla Spagna e poi dopo qualche giorno aveva rivolto lo sguardo alle unità vendute altrove, e lo stesso sta accadendo con la One UI 2.5 per lo stesso smartphone che secondo quanto segnala sammobile.com ha esordito in Spagna martedì.

Oggi come allora il rollout della build N770FXXU5CTH4 sembra procedere con molta lentezza, tanto che negli altri Paesi non se ne hanno notizie e all’interno della stessa Spagna le segnalazioni, due giorni più tardi, restano limitate. Poco male, perché l’aggiornamento alla One UI 2.5 presto o tardi arriverà a tutti.

Novità aggiornamento One UI 2.5 per Samsung Galaxy Note 10 Lite

La One UI 2.5 non porta novità alla versione di Android, e non potrebbe essere altrimenti visto che Google non ha ancora lanciato Android 11 stabile, ma ne contiene diverse, patch di sicurezza di settembre incluse, per l’interfaccia utente di Samsung che copre in modo massiccio la creatura di Google. Non conosciamo ancora quante e quali delle novità giunte di recente sui Samsung Galaxy S20 riguarderanno anche Samsung Galaxy Note 10 Lite, ma lo scopriremo presto.

Come aggiornare Samsung Galaxy Note 10 Lite alla One UI 2.5

Per aggiornare Samsung Galaxy Note 10 Lite alla One UI 2.5 potete seguire il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa. Tuttavia, come avrete capito, servirà ancora del tempo prima di averlo sulle unità italiane.