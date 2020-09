Continua a crescere la lista degli smartphone supportati da LineageOS. Alle novità della versione 17.1 della celebre custom ROM, annunciata qualche mesetto fa, aggiungiamo quest’oggi una manciata di nuovi dispositivi che la supportano, ovviamente in versione 17.1.

I nuovi smartphone supportati da LineageOS 17.1

LineageOS 17.1 amplia la lista dei dispositivi supportati in via ufficiale, lista già piuttosto condita. Fra le new entry ci sono da segnalare Google Pixel 3a (sargo), Google Pixel 3a XL (bonito), Google Pixel 4 (flame), Google Pixel 4 XL (coral), Motorola Moto G7 Power (ocean), Motorola Moto G7 Play (channel), Huawei P20 Lite (anne) e Huawei P Smart (figo).

Chiaramente, la ROM essendo in versione 17.1 è basata su Android 10 e include tutte le ultime novità grafiche e funzionali pensate dal team di Google, che arricchiscono, e non di poco, l’esperienza d’utilizzo giornaliera. Allora, chi di voi la stava aspettando per il proprio smartphone e la installerà immediatamente? Fatecelo sapere nel box dei commenti qua sotto.