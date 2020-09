La maggior parte delle app di messaggistica istantanea permette di inoltrare lo stesso messaggio a diversi gruppi, una funzione molto utile soprattutto se è necessario far girare molto velocemente alcune notizie o informazioni.

In molti casi però questa funzione ha portato al dilagare incontrollato di fake news e WhatsApp per prima a posto delle limitazioni. Ora tocca a Facebook Messenger porre delle limitazioni per evitare situazioni spiacevoli e per contrastare l’invio massiccio di informazioni non controllate.

In un post pubblicato oggi Facebook comunica l’introduzione di un limite di inoltro su Messenger. Seguendo la strada intrapresa con WhatsApp, la compagnia ha deciso che ogni messaggio potrà essere inoltrato contemporaneamente solo a cinque utenti.

In questo modo Facebook è convinta di riuscire a rallentare la diffusione di notizie virali che fanno solo disinformazione e corrono il rischio di provocare danni nel mondo reale. Per Facebook si tratta di una risposta (forse tardiva) alle numerose critiche relative all’assenza di strumenti atti a impedire la diffusione di fake news.

In merito a notizie politiche Facebook ha più volte ricordato che non intende rimuovere annunci pubblicitari ingannevoli, ma piuttosto aggiungerà un avviso sui post contenenti fake news (anche qui spesso con colpevole ritardo).

La limitazione dell’inoltro si Facebook Messenger è in fase di rollout e dovrebbe raggiungere tutti gli utenti nel corso delle prossime settimane.