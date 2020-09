Vodafone ha deciso di rilanciare alcune sue interessanti offerte dedicate ai clienti di altri operatori anche per il mese di settembre: è questo il caso di Vodafone Special 50 Digital Edition, che offre 50 GB e minuti e SMS illimitati al costo di 7 Euro al mese, di Vodafone Special Minuti 50 Giga, che offre lo stesso pacchetto della precedente (senza gli SMS) a 9,90 Euro al mese e di Vodafone Special Giga, che propone 70 GB, minuti illimitati e 1000 SMS a 9,99 euro al mese.

La differenza tra le tre offerte sta nell’operatore di partenza: infatti, in base al vostro operatore, Vodafone vi offrirà una delle tre offerte; ecco quindi la lista degli operatori presi in considerazione da Vodafone:

per Vodafone Special 50 Digital Edition e Vodafone Special Giga : Iliad, Fastweb, PosteMobile, PosteMobile Full, 1Mobile, British Telecom, Daily Telecom, PLDT Italia, Lycamobile, Tiscali Mobile, BT ENIA MOBILE, DIGI ITALY, BLADNA, DIGITAL BROKER, VISAITALIA, Noitel, NTMobile, DIGIMOBIL, Vectone, Digitel, Fastweb Full, Welcome, Optima Mobile, PosteMobile Single Play e Rabona Mobile;

e : Iliad, Fastweb, PosteMobile, PosteMobile Full, 1Mobile, British Telecom, Daily Telecom, PLDT Italia, Lycamobile, Tiscali Mobile, BT ENIA MOBILE, DIGI ITALY, BLADNA, DIGITAL BROKER, VISAITALIA, Noitel, NTMobile, DIGIMOBIL, Vectone, Digitel, Fastweb Full, Welcome, Optima Mobile, PosteMobile Single Play e Rabona Mobile; per Vodafone Special Minuti 50 Giga: Kena Mobile e CoopVoce.

Per Vodafone Special 50 Digital Edition e Vodafone Special Giga, inoltre, non è previsto alcun costo di attivazione, mentre per Vodafone Special Minuti 50 Giga l’attivazione è gratuita solo per i clienti CoopVoce (per i clienti Kena Mobile è di 12,10 Euro).

Per attivare le offerte vi basterà recarvi nella pagina dedicata del sito di Vodafone, selezionare il vostro attuale operatore e decidere se attivare la promozione (contestualmente alla portabilità del numero) online oppure con l’assistenza telefonica.

Per i clienti WINDTRE, TIM e ho. Mobile, invece, non sono presenti grosse offerte operator attack da parte di Vodafone: selezionando uno di questi operatori si avrà infatti a disposizione la promozione Red Unlimited Smart, con minuti e SMS illimitati, 40 GB anche in 5G a 18,99 Euro al mese.

