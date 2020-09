Benché Android disponga di una propria modalità di gestione dei consumi in grado di controllare correttamente il funzionamento delle applicazioni in background al fine di preservare l’autonomia dello smartphone, la natura open di Android permette ai vari OEM di implementare ulteriori funzioni di gestione dei consumi.

Gestione dell’autonomia troppo aggressivo

Come abbiamo già discusso in relazione ad un commento rilasciato da un ingegnere Google durante una sessione AMA su Reddit, Google è a conoscenza della gestione troppo aggressiva dei processi in background e sta cercando un modo per portare gli OEM ad abbracciare una policy meno restrittiva per quanto riguarda la gestione dei processi in background, i cui frutti potranno vedersi a partire dall’arrivo di Android 12.

Ma cosa accade quando questa gestione aggressiva può inficiare il corretto funzionamento relativo alle notifiche delle app di tracciamento per il Covid-19? Alcuni utenti tedeschi muniti di smartphone sviluppati da Samsung e Huawei – il sito dontkillmyapp.com svela gli OEM più aggressivi in termine di gestione dei processi in background -, hanno notato l’assenza fortuita e/o completa delle notifiche relative all’app di tracciamento tedesca a meno di non aprirla manualmente.

Fortunatamente il sistema di API realizzato da Google poggia su Google Play Services e non viene in alcun modo toccato dal sistema aggressivo di gestione dei consumi, ma la mancata visualizzazione di una notifica rappresenta comunque un aspetto critico che dovrebbe farci riflettere. Per ovviare a questo problema gli sviluppatori hanno rilasciato la versione 1.1.1 dell’applicazione Corona Warn in cui è stato aggiunto un toggle che, se attivato, permette all’app di essere eseguita in background senza essere mandata in standby.

In Italia non ci sono state indicazioni di problemi di questo tipo con l’applicazione Immuni, ma vi consigliamo di controllare se effettivamente siano presenti problemi circa l’invio di notifiche per via di un controllo troppo aggressivo del processo in background.