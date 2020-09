Termina con la classifica di agosto 2020 pubblicata da AnTuTu l’egemonia di OPPO Find X2 Pro durata un paio di mesi. A destituire il top cinese è un altro top cinese, lo Xiaomi Mi 10 Ultra nella mostruosa variante da 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione con oltre 40 mila punti in più.

Classifica AnTuTu di agosto per la fascia alta, dominio cinese

A ben guardare tutte le posizioni della top 10 AnTuTu di agosto 2020 per la fascia alta sono occupate da smartphone cinesi, cinque dei quali mettono bruscamente dietro quell’OPPO Find X2 Pro che sembrava potesse fare il bello ed il cattivo tempo: nel giro di un mese è stato sopravanzato da Xiaomi Mi 10 Ultra, Vivo iQOO 5, ASUS ROG Phone 3 (che è addirittura l’unico Snapdragon 865+ in classifica), Xiaomi Blackshark 3S e Vivo X50 Pro+, ritrovandosi dalla prima alla sesta casella.

Il livello dunque si è alzato di parecchio: se un mese fa bastavano poco più di 500.000 punti su AnTuTu per ottenere un pass, ad agosto la soglia minima è alle porte dei 600.000, senza contare che mentre a luglio tra la vetta e la coda c’erano quasi 100.000 punti, adesso i dieci prodotti sono racchiusi nella metà dei punti.

Classifica AnTuTu di agosto per la fascia media, è totale rivoluzione

Nella classifica AnTuTu per la fascia media il clima cambia persino con maggiore rapidità, tanto che Redmi K30 5G, vittorioso a luglio, è addirittura sparito dai radar. Il “titolo” assegnato da AnTuTu ad agosto 2020 finisce tuttavia esposto nella stessa vetrina, con Redmi 10X 5G che sfiora la soglia dei 400.000 punti grazie al nuovo SoC Dimensity 820 di MediaTek.

Proprio MediaTek condivide i meriti con HiSilicon, azienda di proprietà Huawei, di un livello che si è alzato di parecchio relegando gli americani di Qualcomm al ruolo di comparse dal precedente protagonismo: se a luglio 2020 sette caselle su dieci erano a stelle e strisce, ad agosto 2020 bisogna accontentarsi delle ultime due conquistate con le unghie da Redmi K30 5G con Snapdragon 768G e da OPPO Reno 4 5G con Snapdragon 765G.

Così i nuovi dominatori della classifica AnTuTu di agosto 2020 per i medi di gamma sono i SoC prodotti in Cina da HiSilicon che alimentano sei dei dieci modelli meritevoli di un pass. Può sorridere anche MediaTek per cui la vetta della classifica e la seconda posizione ha il sapore del riscatto nei confronti di uno scetticismo con cui, almeno in Europa, l’azienda deve fare i conti da anni. Adesso bisogna mantenere il livello, ma il primo passo è fatto.

