Sono diversi anni che l’industria degli smartphone cerca di ottenere prodotti con la superficie anteriore occupata interamente dal display. Senza soluzioni particolari si intende, come la fotocamera frontale a scorrimento che è stata accolta dal pubblico con relativa freddezza.

Ma Xiaomi nei giorni scorsi ha dato un annuncio atteso da tempo: dopo il lettore di impronte digitali, anche la fotocamera per i selfie è pronta per trovare spazio al di sotto dei display. La questione adesso si sposta su quale prodotto porterà al debutto la novità, compatibilmente con le tempistiche indicate dall’azienda cinese che la indicano attualmente nella fase di produzione di massa e in grado di arrivare sul mercato l’anno prossimo.

Facile quindi fare due più due e immaginare che la fotocamera in-display farà parte della dotazione con cui Xiaomi Mi 11 tenterà di sedurre appassionati e clienti, ma qualcuno la pensa diversamente. Secondo il leaker cinese Digital Chat Station il prossimo top di gamma proseguirà sulla strada del foro (visibile) nel display accantonando l’adozione della fotocamera sotto lo schermo.

La quale, sempre a sentire la stessa fonte, potrebbe trovare spazio su uno Xiaomi Mi MIX, serie il cui ultimo aggiornamento risale ai tempi di Mi MIX 3 – non potendo considerare Mi MIX Alpha – e su cui non giungono novità da tempo, per cui sembra una strada poco percorribile nell’immediato. Appuntamento quindi alla seconda metà del 2021?