Prenderà il via lunedì 7 settembre una nuova iniziativa promozionale nata dalla collaborazione tra Xiaomi e il noto produttore automobilistico tedesco Mercedes Benz. Ad annunciarlo è Lei Jun, CEO e co-fondatore del colosso cinese dalle pagine di Weibo, noto social network asiatico.

Il protagonista indiscusso dell’evento sarà Xiaomi Mi 10 Ultra, il nuovo top di gamma annunciato nelle scorse settimane che viaggerà a bordo dei SUV Mercedes. Il viaggio partirà, come anticipato, il 7 settembre da Dunhuang, in Cina, e proseguirà verso Ovest in un viaggio di esplorazione.

Il top di gamma Xiaomi sarà dunque utilizzato per realizzare un reportage fotografico del tour, sfruttando le proprie fotocamere che secondo DxOMark sono le migliori per quanto riguarda uno smartphone. Visti i paesaggi che saranno attraversati dal tour è dunque lecito attenderci una serie di splendide immagini per immortalare gli scenari più belli e le situazioni più particolari affrontate dalla carovana.

In particolare grazie allo zoom 120x sarà possibile raccogliere anche i piccoli dettagli in lontananza, ma anche realizzare splendidi panorami ricchi di dettagli, sfruttando il sensore principale da 108 megapixel e le altre fotocamere presenti su Xiaomi Mi 10 Ultra.

Al momento non sono stati forniti altri dettagli ma sembra che la collaborazione tra Xiaomi e Mercedes Benz sia sempre più importante, un altro modo per la compagnia di Lei Jun di affermarsi ulteriormente sui mercati occidentali grazie a partnership prestigiose.