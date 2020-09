Niente da fare per Android, anche se del resto era prevedibile: iPhone 11 è lo smartphone più venduto nel primo semestre 2020 secondo i dati Smartphone Model Market Tracker di Omdia. Per il secondo anno di fila è il dispositivo “low cost” di Apple a guadagnarsi il primo posto, con Samsung, Xiaomi e tutti gli altri a inseguire a distanza.

Vendite smartphone H1 2020

Nel primo semestre 2019 fu iPhone XR a ritrovarsi sul gradino più alto del podio, con 26,9 milioni di unità vendute, con Samsung a inseguire con Galaxy A10 e Galaxy A50, rispettivamente a 13,4 e 12 milioni. Quest’anno è il “low cost” 2019 a trovarsi in cima, con addirittura 37,7 milioni di iPhone 11 venduti: con simili cifre i rivali non riescono a competere, anche considerando l’ampia scelta di modelli offerta dal mondo Android.

Sarà il fascino della mela condito da un prezzo più abbordabile? L’amore per iOS? Il supporto software più lungo? Sta di fatto che il primo Android in classifica è il medio gamma Samsung Galaxy A51, fermo a 11,4 milioni di unità vendute nel primo semestre 2020. Troviamo poi l’accoppiata Redmi Note 8 e Redmi Note 8 Pro, a rispettivamente 11 e 10,2 milioni, appena sopra l’altro iPhone best buy del periodo, ossia il piccolo iPhone SE (2020).

La top 10 viene completata da iPhone XR, iPhone 11 Pro Max, Redmi 8A, Redmi 8 e iPhone 11 Pro: ben 5 modelli su 10 sono targati Apple in questa classifica delle vendite dell’H1 2020 (lo scorso anno furono 3). Come a questo punto avrete notato, nessun flagship Android è presente in questa lista, anche se ci sono buone notizie per Xiaomi, che riesce a piazzare 4 modelli.

L’ampliamento del supporto software potrebbe essere la scelta giusta per attrarre gli acquirenti di smartphone top di gamma? Samsung ci sta provando, allargando gli aggiornamenti a tre major release, ma sarà sufficiente? Fateci sapere la vostra nel solito box qui in basso.

