Il 2020 di Samsung si è concluso con la presentazione della gamma di smartphone Samsung Galaxy Note 20. Il lancio della prossima gamma di terminali di fascia alta è attesa per il Q1 2021, evidentemente quando verrà svelata la serie Samsung Galaxy S21 (o Samsung Galaxy S30). Ad oggi non è ancora noto quale sarà il design dei nuovi smartphone, sebbene diversi rumor indicano che anche l’anno prossimo saranno presenti tre smartphone di cui uno “Ultra”, proprio come Samsung Galaxy S20 Ultra 5G.

Un design simile a Galaxy Note 20 Ultra

Malgrado i tanti punti interrogativi circa il design di Samsung Galaxy S21, è lecito attendersi che almeno sul retro assisteremo ad un importante cambiamento del modulo fotografico. Nello specifico, considerando i problemi lamentati dagli utenti circa il focus ballerino del sensore posteriore di Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, è probabile che l’azienda decida di portare anche su Samsung Galaxy S21 lo stesso modulo che trova posto su Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G.

Tramite il lavoro di un designer talentuoso abbiamo modo di ammirare come potrebbe essere il design di Samsung Galaxy S21 se dovesse montare il modulo disponibile sullo smartphone top di gamma della serie Galaxy Note 20. Interessante notare l’assenza della fotocamera punch hole, un componente che gli ultimi rumor scommettono di trovare nascosto sotto il display.

Cosa ne pensate di queste immagini concept? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.