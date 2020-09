Probabilmente per tanti non sarà sorprendente scoprire che OnePlus Nord sta facendo registrare risultati molto positivi in lungo e in largo per il Pianeta, inclusi mercati molto importanti come quelli di Europa e India.

In molti Paesi il modello più economico (8/128 GB) non è disponibile mentre in Europa può essere acquistata la variante con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria integrata (con spedizione immediata).

Al momento non vi sono informazioni ufficiali da parte del produttore su quando la versione più economica di OnePlus Nord tornerà ad essere disponibile (è sempre possibile registrarsi sul suo sito per ricevere una notifica).

OnePlus lavora a Lemonade

Restando in casa del produttore cinese, tra i vari device che si prepara a lanciare ve n’è anche uno con nome in codice “Lemonade”.

Stando a quanto reso noto da Mishaal Rahman con un messaggio su Twitter, sarebbero cinque le presunte varianti di tale device: lemonade, lemonadep, lemonadept, lemonadet e lemonadev.

Purtroppo allo stato attuale non si hanno informazioni su quelle che potrebbero essere le feature di tale device, che potrebbe essere un altro modello di fascia media. Staremo a vedere.

