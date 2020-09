Le novità di OxygenOS 11 vedono l’arrivo di tante nuove feature e del nuovo design di alcune applicazione proprietarie OnePlus, come ad esempio l’applicazione Meteo o l’applicazione Galleria. Dopo avervi indicato come fare a scaricare la nuova app Meteo di OxygenOS 11, in questa news vi sveliamo dove reperire la nuova applicazione Galleria per OxygenOS 11.

Nuova UI più semplice e lineare

Il design rinnovato dell’app ruota attorno alla possibilità di garantire l’utilizzo della Galleria anche con una mano sola. L’aspetto generale dell’applicazione sembra essere più semplice, pulito e lineare, con l’interfaccia suddivisa in tre comodi tab a cui è possibile accedere con semplici swipe verso destra o sinistra.

Il tab principale è quello in cui sono organizzate tutte le foto e i video presenti in memoria, mentre il tab “Collections” raggruppa tutte le altre immagini salvate in altre cartelle del vostro smartphone come quella dei download, degli screenshot, delle app di messaggistica e altre. L’ultimo tab, “Explore“, rappresenta infine l’anima smart della nuova applicazione Galleria in cui vengono mostrate foto raggruppate per persone, luoghi, date e altro.

Se volete provare la nuova applicazione Galleria per OnePlus potete scaricarla tramite il seguente link di APK Mirror. Vi ricordiamo che è indicata per i soli smartphone OnePlus muniti almeno di Android 10 e che si trova ancora in beta.