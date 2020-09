OnePlus Buds rappresentano le prime cuffie true wireless dell’azienda cinese, e in queste ore la compagnia annuncia una nuova colorazione che si va ad aggiungere a quella bianca e Nord Blue presenti sin dal lancio.

Ecco la nuova colorazione “Gray”

Come ogni personalizzazione cromatica anche la variante Gray di OnePlus Buds non porta con sé novità hardware per le cuffie true wireless, che rimangono essenzialmente invariate per quanto riguarda la riproduzione audio o l’autonomia.

La nuova colorazione è semplicemente un modo per OnePlus di intercettare una platea più grande di utenti che sono più inclini alla colorazione nera delle cuffie true wireless.

Acquista OnePlus Buds Gray a 89 euro

Le cuffie OnePlus Buds Gray sono listate sullo store ufficiale dell’azienda al prezzo di 89 euro ma attualmente risultano fuori stock.

OnePlus Nord abbraccia Google ARCore

OnePlus Nord rappresenta il ritorno dell’azienda cinese nella fascia dei medio gamma con un hardware di tutto rispetto e l’iconica pulizia dell’esperienza utente offerta da OxygenOS. In queste ore l’ultima fatica di OnePlus entra a far parte degli smartphone che supportano Google ARCore.

Sebbene il terminale non sia ancora stato aggiunto all’interno della lista ufficiale, alcuni utenti riportano che possono aggiornare Google Play Services per AR direttamente dal Play Store, segno che effettivamente OnePlus Nord può sfruttare le feature AR sviluppate da Google.