Come ogni mese, il team di Master Lu Benchmark ha pubblicato le classifiche dei migliori smartphone di agosto in termini di prestazioni e fluidità dell’interfaccia utente ed è stato Xiaomi Mi 10 Ultra il modello a prevalere in entrambi i settori.

Per quanto riguarda la classifica dei modelli più prestanti, alle spalle del nuovo top di gamma di Xiaomi si posizionano nell’ordine iQOO 5, Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Note 20 Ultra e iQOO 5 Pro.

Un aspetto curioso è che il processore Qualcomm Snapdragon 865 del telefono di Xiaomi è stato capace di fare meglio del più nuovo Qualcomm Snapdragon 865+ dei device di Samsung.

Redmi K30 Ultra deve accontentarsi della sesta posizione mentre in decima si colloca il Nokia C3.

Master Lu ci svela gli smartphone con l’interfaccia più fluida

Passando alla classifica relativa alla fluidità dell’interfaccia, è ancora una volta Xiaomi Mi 10 Ultra a trionfare, seguito da iQOO 5, iQOO 5 Pro, Vivo S7 e OPPO K7.

Per la serie Samsung Galaxy Note 20 ci sono soltanto il settimo posto (per il modello Ultra) e l’ottavo posto (per il modello base) mentre Redmi K30 Ultra si è classificato in nona posizione, seguito dal Nokia C3.

Appuntamento alla prossima classifica.