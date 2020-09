A partire dal 9 novembre 2020 (salvo eventuali modifiche) i clienti Kena Mobile non potranno più fare affidamento sul servizio MMS.

Non si tratta di una novità, in quanto da un paio di mesi l’operatore telefonico sta inviando ai propri utenti appositi messaggi di testo per avvisarli della chiusura di tale servizio, probabilmente quasi inutile vista la diffusione delle varie soluzioni di messaggistica istantanea, certamente più comode, economiche e ricche di funzionalità.

Kena Mobile chiude il servizio MMS

Questa l’informativa che è stata pubblicata sul sito dell’operatore:

A partire dal 9 novembre 2020 sarà dismesso il Servizio MMS, il Servizio era nato per l’invio di contenuti multimediali ma oggi è ormai superato dalla diffusione di Servizi digitali più economici e moderni. Infatti, ora i Messaggi Multimediali vengono inviati principalmente con le App di messagistica. Nulla cambia nei Costi e nel contenuto della tua Offerta (Voce, SMS e Dati), continueranno a funzionare senza alcun problema i Servizi di chiamata Voce, SMS e navigazione in Internet, oltre agli altri Servizi accessori, come ad esempio i Servizi di Reperibilità.

