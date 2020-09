Vi è mai capitato di scrivere una email piuttosto importante e saltare rapidamente al corpo del messaggio per evitare di perdere il filo del discorso invece di compilare il campo “A”? Se la risposta è affermativa, saprete certamente che siete poi obbligati ad inserire i destinatari dell’email prima di inviarla, direttamente tramite l’apposito campo sopra il corpo del messaggio.

Destinatari nel corpo del messaggio

E se vi dicessimo che Google sta per portare una interessante novità su Gmail che vi permette di risparmiare tempo? Come indicato dai colleghi di 9to5Google, l’azienda di Mountain View ha avviato il rollout di una interessante funzione che vi permette di aggiungere i destinatari dell’email direttamente dal corpo dell’email.

Come? Aggiungendo il loro nome preceduto dal carattere “@” o “+”, com’è possibile notare dall’immagine soprastante. Utilizzando questa semplice scorciatoia – già da tempo disponibile sulla controparte web di Gmail -, avrete modo di attivare un semplice menu a tendina in cui scegliere il contatto da aggiungere all’email. Rimuovendo il nome del contatto inserito all’interno del corpo del messaggio causerà la sua eliminazione anche dall’apposito campo “A”.

Come dicevamo qualche riga più su, la piccola ma interessante novità è in fase di rollout su Android e per i clienti G Suite. Potete controllarne la disponibilità avendo cura di scaricare l’ultima versione di Gmail tramite il sottostante badge del Play Store.