È attivabile fino al prossimo 26 settembre, salvo eventuali proroghe, l nuova offerta di rete mobile TIM Supergiga 100, disponibile sia per i già clienti che per i nuovi clienti TIM.

A fronte del pagamento di un canone mensile di 19,99 euro gli utenti avranno a disposizione 100 GB di traffico Internet, con 10 GB utilizzabili in roaming nei Paesi dell’Unione Europea. La particolarità della nuova offerta dati è legata all’utilizzo di applicazioni di teledidattica.

Nel caso infatti in cui vengano utilizzate alcune applicazioni per la didattica a distanza, l’offerta TIM mette a disposizione traffico illimitato, con 5 GB utilizzabili anche in roaming europeo. Per i nuovi clienti che acquisteranno la SIM in negozio è previsto un costo di 10 euro per l’acquisto della SIM (senza costi di attivazione) con la prima mensilità gratuita. L’acquisto online, sul sito TIM comporta invece un costo della SIM pari a 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

La navigazione è completamente gratuita per le seguenti applicazioni: Skype, Microsoft Teams, WeSchool, Amazon Chime, Zoom, Google Classroom Suite for Education, Cisco WebEx, GoToMeeting, Jrsi Meeting e Axios Collabora. Resta ovviamente escluso il traffico generato dalla visualizzazione di link esterni ai succitati portali o di banner inseriti nelle app gratuite.

Per i clienti di rete fissa TIM che decideranno di associare il canone alla fattura di casa TIM Supergiga 100 offrirà traffico illimitato, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza.