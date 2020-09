Pixelworks è un’azienda californiana molto importante nel mercato degli smartphone ma di cui si conosce ben poco, malgrado le sue soluzioni siano integrate in alcuni dei dispositivi più venduti. La compagnia si occupa dello sviluppo di particolari “processori visivi” che hanno il compito di migliorare la qualità delle immagini mostrate su mobile. I suoi processori, così come le soluzioni software, sono integrati negli smartphone di OnePlus, OPPO, HMD, ASUS, ZTE, Black Shark e molti altri.

Tanti miglioramenti e consumi inferiori

In queste ore l’azienda presenta i processori Pixelworks i6 e i6 Pro, due soluzioni che sfruttano la AI per migliorare la visione delle immagini su mobile. I processori integrano un motore di qualità di immagine e un altro componente hardware che non era ancora mai stato implementato all’interno dei chip.

Quest’ultimo si occupa di gestire funzioni come ad esempio AI Display Processing (per ottimizzare la qualità visiva), Always-on HDR (utile per la conversione real time di contenuti SDR in HDR), Picture Quality Engine (per migliorare i dettagli delle immagini), Skin Tone Accuracy (per rilevare e riprodurre fedelmente il colore delle palle) e Dark Noise Suppression (per ridurre il rumore di fondo in immagini e video a bassa luminosità). Pixelworks dichiara inoltre che il chip consuma il 40% di energia in meno rispetto alla passata generazione

L’azienda comunica che i campioni dei nuovi processori sono disponibili al pubblico già da oggi, e si aspetta di far partire la loro commercializzazione a partire dal Q4 2020.